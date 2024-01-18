Белгород, 18 января, 2024, 07:04 — ИА Регнум. В Белгороде утром 18 января объявили о ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Граждан попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице людям рекомендовали спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 января население Белгорода и Валуек также предупреждали о ракетной опасности. Мэрия Белгорода оповестила горожан от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ученики белгородских школ, находящихся в 20-километровой зоне от границы с Украиной, переведены на дистанционное обучение до конца третьей четверти, заявил 17 января губернатор Вячеслав Гладков. Также изменили график работы торговых центров Белгорода и Белгородского района. До особого распоряжения они будут работать до 20:00.