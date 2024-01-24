Москва, 24 января, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Совет Федерации направил большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы президента России, сообщила 24 января председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Мы заинтересованы в том, чтобы в наблюдении за выборами принимали участие и зарубежные наблюдатели», — заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Спикер добавила, что приглашения также поступят целому ряду парламентов из дружественных государств. В том числе пригласят Межпарламентскую ассамблею, Парламентскую ассамблею ОДКБ.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование впервые пройдёт в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Досрочно россияне смогут проголосовать в период с 25 февраля по 14 марта. Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение.

Президент России Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства 2024 года. В поддержку кандидатуры Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требовалось по закону.

Наблюдать за выборами президента будут более 50 некоммерческих организаций (НКО) совместно с Общественной палатой России. Среди них ― «Российский союз молодежи», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Комитет семей воинов Отечества», «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация юристов России и другие.

По всей России, включая Донбасс и Новороссию 22 января стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам.