Москва, 23 января, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Общественная палата (ОП) России заключила соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Всего документ, который закрепил готовность НКО объединить усилия в обучении общественных наблюдателей, а в дни голосования ― контролировать соблюдение закона на участках и проверять сигналы в СМИ и соцсетях, подписали представители 55 общероссийских организаций. Об этом 23 января сообщили в Общественной палате.

MAXIM SHIPENKOV/ EPA/ТАСС

В их числе ― «Российский союз молодежи», «Российский союз сельской молодежи», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Комитет семей воинов Отечества», «Корпус «За чистые выборы», «Союз отцов России», Ассоциация юристов России и другие.

Другие организации также могут присоединится к документу. Это можно сделать до конца января.

«С 2012 года общественное наблюдение превратилось в один из самых масштабных и успешных проектов гражданского общества России. Сегодня в этот процесс вовлечены сотни тысяч людей по всей стране», ― прокомментировал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

Член Российской ассоциации политической науки, эксперт НОМ Владимир Шаповалов отметил, что мероприятие, объединившее представителей НКО разных направлений, выражает интересы всего гражданского общества, опровергает популярный на Западе миф о его разобщённости.

Направлять общественных наблюдателей на участки также будет Ассоциация юристов России. Исполнительный директор ― руководитель Аппарата АЮР Елена Спиридонова рассказала, что в этом направлении идёт работа с региональными отделениями, в том числе и в новых регионах России. Она подчеркнула, что количество наблюдателей увеличивается с каждым годом, повышается их профессионализм и, как следствие, растёт доверие к выборам в обществе.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января ЦИК объявил о начале приёма подписей в поддержку кандидатов в президенты России на выборах.

В поддержку самовыдвиженца Владимира Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требовалось по закону. Как уточнил сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков, этот показатель втрое превысило количество собранных подписей в 2018 году. Самовыдвиженец, согласно российскому законодательству, должен предоставить в ЦИК от 300 тысяч до 315 тысяч подписей избирателей.

Получилось 95 коробок с подписными листами. ЦИК 22 января сообщил, что принял подписи в поддержку Путина на регистрацию.

22 января по всей стране, в том числе в регионах Донбасса и Новороссии, стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам президента России. В большинстве регионов общественные штабы начали подписывать соглашения с НКО и партиями о сотрудничестве при наблюдении за выборами.

В территориальные избирательные комиссии списки наблюдателей на выборах президента России должны поступить не позднее 11 марта.