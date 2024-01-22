Москва, 22 января, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Подготовка общественных наблюдателей к выборам президента России стартовала по всей стране, в том числе в регионах донбасса и Новороссии, сообщила 22 января ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Валерий Мельников/РИА Новости

Отмечается, что эксперты выезжают в муниципалитеты и разбирают с будущими наблюдателями практические ситуации, которые могут произойти на избирательных участках. В большинстве регионов общественные штабы начали подписывать соглашения с НКО и партиями о сотрудничестве при наблюдении за выборами.

Руководитель регионального общественного штаба (РОШ) в Югре Алсу Маганова сообщила, что в ХМАО планируют отправить на участки порядка 2 тыс. наблюдателей. В течение всех дней голосования будет работать видеонаблюдение на всех участках.

В Севастополе «Единая Россия», СРЗП, «Новые люди» и Партия пенсионеров заключили соглашение с региональной Общественной палатой о поддержке принципов независимого наблюдения за выборами. Они также провели по этому вопросу круглый стол, где модератором выступил эксперт НОМ, член ОП города Сергей Юхин.

Глава РОШ в Запорожской области Антон Бибаров-Государев сообщил, что штаб заключил меморандум с НКО о мерах по привлечению максимального числа наблюдателей на выборы. Документ поддержали местные отделения Российских студенческих отрядов, Ассамблеи народов России, Комитет семей воинов Отечества Запорожской области и другие НКО.

Как сообщило ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет длится с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование начнётся с 25 февраля. В этих выборах впервые будут участвовать жители регионов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин 8 декабря 2023 года сообщил о намерении баллотироваться на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца. Сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков 22 января 2022 года сообщил, что в поддержку Путина собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется. Самовыдвиженцу необходимо собрать для участия в выборах от 300 тысяч до 315 тысяч подписей избирателей.