Москва, 23 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Российские военные отразили за минувшие сутки шесть атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 66-й, 81-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка в Харьковской области и Макеевка в Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Потери украинских военных на этом направлении за сутки составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, а также САУ «Гвоздика».

Как сообщало 23 января ИА Регнум, по данным российского оборонного ведомства, украинская армия за сутки потеряла 220 военных на краснолиманском направлении. Помимо этого, суточные потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 280 военных, на южнодонецком направлении — более 105 бойцов, на запорожском направлении — до 55 военных, на херсонском направлении — до 50 военнослужащих.

Кроме того, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

По данным ведомства, российские войска уничтожили пункт управления оперативно-тактической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).