Москва, 23 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации потеряла 220 военных на краснолиманском направлении, сообщил 23 января на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Противник потерял свыше 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20», — сообщил Конашенков.

Он сообщил, что российские подразделения на этом направлении в течение суток улучшили положение по переднему краю в результате успешных активных действий. Они отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах сёл Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Конашенков также сообщил, что на купянском направлении украинская армия за сутки потеряла 45 военных, два автомобиля и САУ «Гвоздика». Российские военные отразили на этом направлении шесть атак штурмовых групп ВСУ.

На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 280 военных, две БМП, танк, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Анклав-Н». Потери ВСУ за сутки ещё на трёх направлениях превысили 200 бойцов: 105 на южнодонецком, 55 на запорожском и 50 — на херсонском.

Как сообщил Конашенков, российские военные нанесли удар по пункту управления группировки войск ВСУ «Лиман».