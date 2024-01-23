Москва, 23 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли свыше 200 бойцов на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Об этом 23 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам военного, на южнодонецком направлении группировка войск «Восток» нанесла удары по позициям ВСУ у Новомихайловки ДНР.

«Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация», — сказал он.

Конашенков отметил, что на запорожском направлении российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по позициям нескольких бригад украинской армии у Работино, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области.

«Потери противника составили до 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30», — уточнил военный.

Он добавил, что на херсонском направлении в результате огня российских военных противник потерял до 50 бойцов, два автомобиля и две САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января в Минобороны заявили, что украинская армия за сутки потеряла более 280 военных на донецком направлении. Также ВСУ лишились танка, двух БМП, шести автомобилей, гаубицы Д-30 и станции РЭБ «Анклав-Н».

Конашенков 22 января рассказал, что ВСУ лишились за сутки свыше 320 бойцов на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях. Он уточнил, что украинская армия потеряла до 120 военных на южнодонецком направлении, до 105 бойцов — на запорожском направлении, а также до 100 военнослужащих — на херсонском.