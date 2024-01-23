Москва, 23 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские войска в зоне спецоперации уничтожили пункт управления оперативно-тактической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 января на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Поражён пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», — доложил представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что удар по объекту нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме этого, российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 147 районах.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 22 января уничтожили за сутки два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ. Также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 103 районах.

Российские войска 21 января уничтожили склад боеприпасов украинской армии в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли удары по 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Ещё одного склада с боеприпасами украинская армия лишилась 9 января в Харьковской области. А днём ранее российские подразделения нанесли удары по пункту управления и арсеналу украинской армии на херсонском направлении ― у Михайловки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки.