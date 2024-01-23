Москва, 23 января, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Высадившую на мороз в Кирове проводницу поезда временно отстранили от работы. Об этом 23 января рассказал заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Иван Колесников в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

Соцсети Кот Твикс

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами», — процитировало его слова «РИА Новости».

Колесников уточнил, что в данный момент высадившая кота на мороз проводница не работает с пассажирскими поездами на время проведения рассмотрения инцидента.

Заместитель гендиректора уточнил, что теперь информация о перевозимом в поезде животном теперь будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

Как сообщало ИА Регнум, высаженного 11 января из поезда кота 20 января нашли мёртвым. Животное, вероятно, покусали собаки и он замёрз. Владельцы кота переехали из Челябинской области в Тихвин и его по оформленному билету вёз их родственник.

При этом 19 января в РЖД заявили, что железнодорожники ищут Твикса и компания крайне сожалеет об инциденте, а в дочерней компании РЖД «Федеральная пассажирская компания» — что проводница не нашла хозяина животного и поэтому высадила его из вагона. Также в «дочке» «попеняли» владельцам за несоблюдение правил перевозки животных.

В РЖД 20 января пообещали изменить правила перевозки животных, чтобы проводники больше не могли высаживать их на улицу. Позднее в этот же день Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник погибшему коту Твиксу. Она отметила, что эта история растопила сердца людей по всему миру.

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов 21 января рассказал, что высадившая кота на мороз проводница раскаивается за свои действия. По его словам, РЖД на сегодня является одной из самых «зелёных» российских компаний.