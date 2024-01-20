Москва, 20 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. После гибели кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз в Кирове, Российские железные дороги (РЖД) изменят правила перевозки животных в поездах и запретят проводникам их высаживать. Об этом сказано в заявлении госкорпорации в Telegram-канале.

Социальные сети Кот Твикс

Вместе с тем РЖД выразила соболезнования хозяевам животного и принесла им извинения.

В госкорпорации отметили, что компания провела служебное расследование для выявления обстоятельств произошедшего, чтобы найти недоставки в правилах транспортировки животных.

«Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — заявили в РЖД.

Кроме того, компания пообещала рассмотреть вопрос о долгосрочном сотрудничестве с благотворительными организациями России, которые помогают беспризорным животным.

Остановка в Кирове

Кот по кличке Твикс потерялся после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила его из вагона на 30-градусный мороз. На кота был оформлен билет, ранее он жил в приюте для животных, рассказала 19 января его хозяйка Владислава Гайфуллина.

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Женщина пояснила, что кота везли в город Тихвин. Недавно семья переехала туда из Челябинской области. Твикса на время оставили у родственников, так как недавно он перенёс заболевание. В январе питомца, взятого три года назад из приюта в Челябинске, повезли «в семью».

«Ездил муж. Он увидел этот очень грустный взгляд, как-то цепляет за душу, и сразу захотел взять. Посмотришь на круглые глазки Твикса, сердце дрогнет, всегда у него такое грустное личико», — приводит «РИА Новости» рассказ Владиславы о том, как у них появился кот.

Твиксом кота назвали из-за его пристрастия к сладкому. Он всегда просил поделиться с ним кексом или выпечкой со сгущёнкой. Владислава добавила, что питомец очень дружелюбный, игривый и любознательный, он любит гулять.

В МВД после пропажи Твикса сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за действий проводницы.

Хозяйка Твикса рассказала, что железнодорожница с ней не связывалась и извинений не приносила.

«Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем», — отмечала тогда женщина.

Она предположила, что проводница вышла бы на связь, если бы хотела объяснить ситуацию.

Реакция РЖД

В пресс-службе РЖД признали, что кота высадили из поезда по ошибке. Кот сбежал из купе, и проводница решила, что он беспризорный.

«По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», — заверили тогда в РЖД.

Как выяснилось ранее, кот ехал по специальному билету и был в переноске, однако в какой-то момент выбрался из неё и пошёл гулять по вагону. Его заметила проводница и, не найдя хозяев, просто выбросила его у станции в Кирове.

РЖД в своём заявлении принесла извинения хозяевам Твикса и пообещала сделать всё возможное, чтобы таких инцидентов не происходило впредь.

А вот «дочка» РЖД — ФПК — оказалась немного другого мнения. Действия своей сотрудницы в компании назвали соответствующими должностным инструкциям.

«Проводник прошла по вагону, обратилась к пассажирам, но никто из них не сообщил о том, что перевозит животное. В этой связи проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там», — процитировало «РИА Новости» ФПК.

В компании также «попеняли» владельцам за несоблюдение правил перевозки, в которых указано, что животные должны быть в переносках. При этом там добавили, что компания «сожалеет о ситуации и проведёт разбор этого случая».

После служебной проверки ФПК сообщила, что хозяин кота обратился к проводнику лишь спустя 10 часов после отправления со станции Киров, и претензий к поездной бригаде у него не было. В компании вновь призвали соблюдать правила перевозки животных и напомнили, что ответственность за них несут владельцы.

«Чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций в будущем, будет разработан регламент действий для сотрудников компании. В соответствии с ним найденные в поездах дальнего следования животные будут передаваться сотрудникам вокзалов для поиска владельца или передачи в приюты», — сообщили в ФПК.

Поиски Твикса

В поисках кота участвовали более 30 человек, а в районе вокзала было расклеено около 300 объявлений.

Как передавало ИА Регнум, одна из сотрудниц РЖД видела, что кота несла за пазухой женщина, но по камерам её отследить не смогли. Другая сотрудница сказала, что кот вырвался у женщины из рук на территории вокзала, где находится торговый центр.

20 января волонтёр Ольга Кудряшова сообщила, что кота нашли мёртвого в снегу недалеко от железной дороги.

По данным РЕН ТВ, житель Кировской области Дмитрий, который обнаружил мёртвого кота, заявил, что Твикса могли растерзать на улице собаки. Он рассказал, что около восьми часов утра ехал по железнодорожному переезду в районе деревни Лихачи и увидел в снегу тело кота. Мужчина сразу вспомнил про историю с Твиксом и решил вернуться. Лежащий в снегу кот был мёртв.

«Переезд от Кирова совсем недалеко. Собачьих следов много, следы большие, от большой собаки. Он ещё даже не окоченел. Это произошло где-то даже ночью или утром, сегодня, 20 января», — рассказал Дмитрий, который нашёл кота.

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Позже хозяин кота Эдгар Гайфулин подтвердил смерть кота и сообщил, что намерен обратиться в суд и прокуратуру и потребовать наказания за жестокое обращение с животным.

«Я буду обращаться и в прокуратуру. Заявление (в суд. — Прим. ред.) будет подано на жестокое обращение с животными», — сказал Гайфуллин в разговоре с «Известиями».

Он пообещал сделать всё, чтобы виновные в смерти Твикса были наказаны.