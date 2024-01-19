Москва, 19 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. История кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург-Москва выбросила на 30-градусный мороз в Кирове, вызвала широкий резонанс в российских СМИ. Поиски кота продолжаются, а вот РЖД и её «дочка» «Федеральная пассажирская компания» не смогли разобраться даже между собой — виновата проводница или всё же действовала по инструкции.

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Так, на запрос ИА Регнум, в РЖД заявили, что железнодорожники ведут поиски Твикса, а компания крайне сожалеет об инциденте.

«По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», — заверили в РЖД.

Как выяснилось ранее, кот ехал по специальному билету и был в переноске, однако в какой-то момент выбрался из неё и пошёл гулять по вагону. Его заметила проводница, и не найдя хозяев просто выбросила его у станции в Кирове.

РЖД в своём заявлении принесла извинения хозяевам Твикса и пообещала сделать всё возможное, чтобы таких инцидентов не происходило впредь.

А вот «дочка» РЖД — ФПК — оказалась немного другого мнения. Действия своей сотрудницы в компании назвали соответствующими должностным инструкциям.

«Проводник прошла по вагону, обратилась к пассажирам, но никто из них не сообщил о том, что перевозит животное. В этой связи проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там», — цитирует «РИА Новости» ФПК.

В компании также «попеняли» владельцам за несоблюдение правил перевозки, в которых указано, что животные должны быть в переносках. При этом там добавили, что компания «сожалеет о ситуации и проведёт разбор этого случая».

В МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за действий проводницы.

Хозяйка Твикса рассказала, что железнодорожница с ней не связывалась и извинений не приносила.

«Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем», — отметила женщина.

Она предположила, что проводница вышла бы на связь, если бы хотела объяснить ситуацию. Кота, когда-то взятого из приюта за очень грустные глаза, по-прежнему ищут. За него объявили награду в 30 тыс. рублей.