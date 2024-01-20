Киров, 20 января, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила подумать над установлением памятника погибшему коту Твиксу, которого проводница выбросила из поезда.

Кадр из видео

«Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел восемь километров в поисках еды и укрытия. Проводница, конечно, поступила очень жестоко. Считаю, что её должны привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными… История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали. Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, кот Твикс умер из-за укуса животного и обморожения. Об этом свидетельствует предварительное заключение специалистов, которые обследовали его труп.

11 января кота на 30-градусный мороз выбросила проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время поездки кот выбрался из переноски. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение Твикса объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители. Хозяева рассказали, что три года назад забрали его из приюта, выбрав его за очень грустные глаза.

В РЖД принесли извинения хозяевам животного, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать.