Москва, 23 января, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Избрание президентом США Дональда Трампа в 2020 году не изменило бы ситуацию вокруг Украины. Такое мнение в интервью телеканалу CBS 23 января высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Jeenah Moon/XinHua|/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном начался ещё при Джордже Буше — младшем.

«Я не считаю, что есть какое-то различие, поскольку инициатива по разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, транспарентности и прочему, укреплению доверия <…>. Всё это начал разрушать президент Джордж Буш ― младший», — заявил Лавров.

Глава МИД напомнил, что Буш-младший принял решение об одностороннем выходе США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны от 1972 года.

Лавров считает, что американские лидеры не вынесли никакого урока из политики, которую проводил Вашингтон после распада СССР.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп пообещал, что в случае его победы на выборах президента США осенью 2024 года он добьётся мирного урегулирования украинского конфликта ещё до инаугурации. Политик не уточнил, каким способом собирается этого сделать, отметив, что хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

До этого экс-президент США неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобится всего 24 часа.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 20 января высказал мнение, что Путин сейчас не стал бы говорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Эксперт пояснил, что западные страны слишком часто обманывали Россию и это происходило и во время президентства Трампа.

Аналитики считают, что политика США в отношении Украины изменится с приходом к власти Трампа. По их словам, республиканцы усилят контроль за выделяемыми Киеву средствами, но, вероятно, Зеленского могут заменить другим человеком. Эксперты указали на важность того, чтобы украинские власти не наделали ошибок, так как на этот раз цена возможной ошибки может быть намного выше. Украинский политический аналитик Артур Билоус считает, что если Киев опять открыто поддержит противников Трампа, можно доиграться до того, что украинский вопрос станет для Вашингтона разменной монетой.