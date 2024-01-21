США, 21 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США на второй срок Дональд Трамп пообещал, что в случае победы осенью этого года добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность президента США», — сказал он на митинге в штате Нью-Хэмпшир 20 января.

При этом Трамп не раскрыл способ, которым намерен достигнуть урегулирования и не обозначил сроков, в которые он собирается это сделать.

«Я хорошо знаю Владимира Путина, знаю Владимира Зеленского, мы это урегулируем», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидата в президенты США на второй срок Дональда Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его встревожили слова американского политика про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Зеленский пояснил, что его идея, как этого добиться, — неизвестна, и даже, если она не подойдёт Украине, Трамп сделает всё, чтобы её добиться.