Вашингтон, 22 января, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер считает, что на данный момент президент России Владимир Путин не стал бы говорить с экс-президентом США Дональдом Трампом по теме урегулирования конфликта на Украине. Об этом военный эксперт написал в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Трамп

«Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по вопросам Украины», — заявил Риттер, отвечая на вопрос американской журналистки о том, почему Дональд Трамп до выборов не начал процесс разрешения конфликта на Украине, если верить его собственным словам, он на это способен.

По мнению офицера, Запад слишком часто обманывал Россию, в том числе и во время правления Трампа.

«Москва заинтересована исключительно в своей победе, и её уже не волнует мнение коллективного Запада об Украине. Россия победила в этом конфликте», — считает Скотт Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января пообещал: если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации.

Он подчеркнул, что хорошо знает и Путина, и Зеленского.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его встревожили слова Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки.

Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, пару предложений.