Москва, 22 января, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Украинские власти решили сделать ставку на Демократическую партию США, возглавляемую действующим президентом Джо Байденом. В свою очередь в отношении кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который в случае избрания на пост главы Белого дома собирается уладить конфликт на Украине очень быстро посредством переговоров, они избрали оппозиционный настрой. Об этом сообщило «РИА Новости»

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Дональд Трамп

Аналогичный внешнеполитический вектор Киев использовал в 2016 году, когда Украину возглавлял Пётр Порошенко. Тогда Украина открыто поддерживала кандидата от демократов Хилари Клинтон, а Трампа всячески унижали и оскорбляли.

Эксперты указали на важность того, чтобы украинские власти не наделали ошибок, так как на этот раз цена возможной ошибки может быть намного выше.

«Если Киев опять открыто поддержит противников Трампа, можно доиграться до того, что украинский вопрос станет для Вашингтона разменной монетой», ― отметил украинский политический аналитик Артур Билоус в интервью одному из национальных медиа.

По его словам, многие в Киеве считают, что с Трампом дела пойдут совсем плохо. При этом эксперт напомнил, что при Трампе не было активных боевых действий, а настоящие проблемы возникли при Байдене.

Опрошенные изданием аналитики сошлись во мнении, что политика США в отношении Украины изменится с приходом к власти Трампа. По их словам, республиканцы усилят контроль за выделяемыми Киеву средствами, но, вероятно, Зеленского могут заменить другим человеком.

Политолог Вадим Карасев добавил, что политика Джо Байдена в случае победы может мало отличаться от позиции Трампа. США уже сейчас призывают Украину сосредоточиться на обороне и не грезить о границах 1991 года.

Политолог Александр Дудчак полагает, что у Зеленского нет шансов наладить отношение с Трампом, учитывая отношение американского политика к украинскому конфликту. Именно этим объясняют аналитики хамство украинского лидера, которому нечего терять.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский нагрубил экс-президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции в Давосе. Он сказал американскому политику в ответ на его высказывания о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине в случае его победы на ноябрьских выборах, что прежде, чем что-то сказать, нужно думать.

Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это было первое в США голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. После победы на предварительных выборах в Айове Трамп пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». В частности, он заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

Зеленский 17 января с хамством высказался о премьер-министре Китая. Украинский политик заявил, что не собирался встречаться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Давосе в Швейцарии. По его словам, он будет встречаться лишь с председателем Си Цзиньпином — тем, кто принимает решения. При этом ранее Зеленский не раз проводил встречи с иностранными представителями и более низкого ранга, чем премьер КНР.

В 2023 году Зеленский нахамил британскому министру обороны Бену Уоллесу и без объяснений уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что действия украинского лидера вызывают тревогу и сомнения в его способностях руководить страной.