Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал внимательно прислушаться к позиции российской стороны по Украине «пока ещё есть время».

Иван Шилов ИА Регнум

«Все эти формулы — путь в никуда», — заявил Лавров на заседании СБ ООН по Украине, говоря о так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Он добавил, что чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше. По словам министра, «крестовый поход» Запада против России уже создал очевидные, репутационные и экзистенциальные риски.

Глава МИД в очередной раз обозначил позицию российской стороны по конфликту на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и решения украинского конфликта дипломатическим путём.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей ряда государств по обсуждению «формулы мира» Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры в Давосе по «формуле мира» главы киевского режима являются разговорами ради разговоров. Результата у таких переговоров не может быть хотя бы потому, что в них не участвует Россия.

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов 16 января заявил, что «формула мира» Зеленского — это запретительные требования для переговоров. Глава государства также напомнил, что власти Украины сами отказались от переговоров с Россией.