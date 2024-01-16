Москва, 16 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. «Формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин (в центре), мэр Тюмени Руслан Кухарук и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева

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