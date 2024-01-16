Москва, 16 января, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Власти Украины сами отказались от переговоров с Россией, заявил 16 января президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации.

РИА Новости/Сергей Савостьянов Владимир Путин

Президент напомнил, что ранее один из представителей переговорной группы Украины в Стамбуле Давид Арахамия публично заявил, что решение о выходе из переговорного процесса было принято после соответствующего призыва занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Ну придурки, нет?», — сказал президент.

Представители Украины также сами подтвердили, что если бы они пошли на условия России, то военный конфликт кончился бы ещё полтора года назад, отметил Владимир Путин.

«Это просто лишний раз подчёркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, это очевидно для всего мира», — добавил президент.

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