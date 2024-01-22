Москва, 22 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 22 января, что Запад на Украине ведёт циничную войну с Москвой с целью «поставить её на место».

Иван Шилов ИА Регнум Армия РФ и ВСУ

«И в Вашингтоне, и в других столицах в последнее время ее открыто озвучивали. Не теряя жизни собственных солдат, Запад руками украинцев ведет войну с Россией, которую «надо поставить на место». Президент США Джо Байден даже назвал подобную ситуацию прекрасной инвестицией», — заявил глава МИД России на заседании Совбеза ООН по Украине.

Лавров также подчеркнул, что 90% военного бюджета США для Киева, никуда не уходят и идут на развитие собственной военно-промышленной отрасли и обновление вооружений.

«Старая рухлядь утилизируется на Украине», — отметил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Лавров заявил, что Запад делает невежливые призывы к российским соседям, склоняя их к разрыву отношений с Москвой. Дипломат отметил, что Запад старается набиться к ним в друзья при условии, что они сделают это, и подчеркнул, что западные страны всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу.

Позднее, на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником Лавров отметил, что Запад просто не понимает существующий расклад сил, если верит в победу Украины в зоне специальной военной операции, и призвал Запад трезво оценить ситуацию и осознать тупиковость антироссийского курса на Украине.

В декабре глава МИД заявил, что Запад пытается найти решение украинского конфликта, при котором выставит Киев победителем, но это можно назвать очковтирательством. Он вспомнил чиновников СССР, стремившихся отчитываться должным образом, не имея реальных достижений, что и называли очковтирательством, пояснил Лавров.

В январе 2024 года он подчеркнул, что Западу трудно признать свою ошибку касаемо Украины, но он её осознаёт, понимая, что блицкриг с целью нанесения России стратегического поражения — это иллюзии.