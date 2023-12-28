Москва, 28 декабря, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Запад пытается найти такие решения по конфликту на Украине, чтобы выставить Киев победителем, но это можно назвать очковтирательством, заявил 28 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и «Россия 24».

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Он вспомнил времена СССР, когда были чиновники, стремившиеся только отчитаться перед начальством должным образом, не имея реальных достижений. Это и называли очковтирательством, рассказал министр.

«Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — сказал Лавров.

Он также прокомментировал «формулу мира», продвигаемую главой киевского режима Владимиром Зеленским, по которой от России добиваются вывода войск за границы 1991 года. Министр назвал эти требования плодом больного воображения. Он подчеркнул, что у киевских властей нет воли к миру.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 13 декабря указал на смену риторики американских политиком после того, как контрнаступление ВСУ провалилось. Глава МИД отметил, что они перестали говорить о планах добиться стратегического поражения России, а теперь призывают не допустить победы России.

Президент Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии заявил о своей уверенности в том, что Россия победит в специальной военной операции на Украине.