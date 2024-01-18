Москва, 18 января, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Коллективному Западу трудно признать свою ошибку касаемо Украины, но её осознаёт, понимая, что блицкриг с целью нанесения России стратегического поражения — это иллюзии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Сергей Корсун ИА Регнум

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