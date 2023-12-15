Москва, 15 декабря, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Странам Запада пора трезво оценить ситуацию и осознать тупиковость их антироссийского курса на Украине, заявил 15 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров после заседания с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации», — сказал Лавров.

Российский министр указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский явно не оправдал надежд Запада и не смог стать инструментом для подрыва безопасности России. Глава российской дипломатии также указал на трудности, с которыми столкнулись США и Евросоюз в попытках найти деньги для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 13 декабря заметил, что американские политики после провала контрнаступления ВСУ перестали говорить, что хотят стратегического поражения России. Теперь они заявили, что нельзя допустить победы России на Украине, добавил министр.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 14 декабря также указал на то, что в западных странах перешли к разговорам о необходимости не допустить победы России вместо рассуждений о её «стратегическом поражении». Он уверен, что Западу скоро и от таких заявлений придётся отказаться.