Москва, 9 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные лидеры делают «невежливые» призывы к соседям России, склоняя их к разрыву отношений с Москвой.

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«К сожалению, они (страны Запада, — Прим. ред.) всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. Всегда хотят выгоду иметь только для себя», — сказал министр в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил, что Запад старается «набиться в друзья» к соседям России при условии, что они разорвут отношения с Москвой, а Россия в свою очередь никогда не дружит против каких-либо стран. По мнению министра, подобный подход западных элит является «чисто неоколониальным».

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров отреагировал на слова президента США Джо Байдена вере в возможность Украины вернуть территории словами «Блажен, кто верует». Глава МИД также добавил, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина будет биться до конца, даже если стране перестанут оказывать поддержку, «трудно комментировать».