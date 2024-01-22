Современные дети осваивают интернет едва ли не с пеленок, однако не всегда времяпровождение в сети несет пользу. ИА REGNUM составило подборку блогов, которые помогут детям вырасти всесторонне развитыми.

alphalight1 Мама с ребенком за компьютером

Детям:

POCOYO

Канал в игровой форме обучает детей дошкольного или младшего школьного возраста английскому языку. Персонажи коротких анимированных роликов объясняют маленьким зрителям, как называются те или иные предметы. Несмотря на то, что герои общаются только на английском языке, ребенок интуитивно будет понимать, о чем идет речь. Благодаря этому блог тренирует восприятие английского на слух и способствует усвоению простой лексики. Например, один из роликов не только учит английским названиям геометрических форм, но и объясняет, в каких окружающих нас предметах можно увидеть квадрат, круг или треугольник.

Капуки Кануки

Ведущая канала Маша Капуки вместе со своими игрушечными помощниками обучает детей дошкольного возраста азбуке, счету, чтению, рисованию, творческим занятиям и просто рассказывает об окружающих ребенка предметах и явлениях. Например, в одном из последних видео она в игровой форме объясняет, какие бывают фрукты. Собрав урожай, ведущая готовит варенье, подробно описывая весь процесс.

Научпок

Канал для почемучек, который будет интересен не только детям, но и их родителям. Его авторы в анимированной форме отвечают на вопросы, которые возникают у школьников и взрослых в повседневной жизни: можно ли улучшить память, почему люди боятся пауков и зачем нам нужен аппендикс? В одном из роликов авторы канала объясняют, что такое турбулентность и почему не стоит её бояться. Атмосферный воздух постоянно беспорядочно движется, образуя вихри разных скоростей и масштабов. Прочности конструкции самолета достаточно, чтобы противостоять стихийным вихрям и сильным потокам воздуха, поэтому причин для паники во время турбулентности нет.

Юный алхимик

Этот канал подойдет для любителей необычных экспериментов и опытов. Его авторы учат зрителей младшего школьного возраста и подростков мастерить брелоки из пластика, создавать 3D-голограммы или выращивать кристаллы из соли. Кроме того, здесь периодически выходят ролики с различными экспериментами. Например, химическая реакция соды и сахарной пудры под действием огня, рождение радуги с помощью диска или создание эффекта аэрохоккея.

Поделки Самоделки

Для тех, кто предпочитает более стандартные поделки, подойдет канал «Поделки Самоделки», ориентированный на младший школьный возраст. Его авторы показывают, как сделать объёмную снежинку из картонной втулки, аппликацию из риса, 3D-конструктор из пластилина и зубочисток и многое другое.

Родителям:

@op_pop_art

Блог искусствоведа Анастасии Постригай способен заинтересовать не только детей и их родителей, но и всех, кто интересуется искусством. Она рассказывает о живописи и скульптуре простым языком и помогает родителям заинтересовать детей. Например, в одном из постов Анастасия описывает день придворных дам в эпоху рококо: сколько времени у них уходило на ванну, из чего состоял наряд, почему важную роль играл приём гостей и т. д.

https://www.instagram.com/p/BvBUi4PFPa2/

@muzlit

Если же вы хотите приобщить ребенка к музыке, подспорьем может стать блог Алины Сергиенко. Подобно предыдущему аккаунту, она доступным языком рассказывает о классической музыке, каждый месяц составляет подборку композиций для прослушивания и даёт советы родителям, как открыть ребенку мир музыки. Например, Алина рекомендует родителям приобрести рабочие тетради «Слушание музыки», которые в игровой форме знакомят ребенка с классической музыкой. Среди заданий — создание комикса по песне Шуберта, составление музыкального портрета друга, а также другие игры и викторины.

https://www.instagram.com/p/BriJb2wA66F/

@marafoniya

Чем занять ребенка дошкольного или младшего школьного возраста в свободное время? На этот вопрос в своем блоге отвечает Наталья Юсупова. Она делится идеями по интересному времяпровождению, в которое входят необычные игры, создание поделок, решение головоломок и другие занятия. Так, в одном из последних постов Наталья показала, как самостоятельно с помощью картонной коробки и втулки можно создать диафильм.

https://www.instagram.com/p/Bu592Fjl9ou/

@dipeshkova

Похожая тематика и у блога Дианы Пешковой, который она ведет со своим сыном Артёмом. Вместе они проверяют необычные идеи для поделок и проводят эксперименты, которые заинтересуют детей младшего школьного возраста. Например, рисуют нитками, конструируют снеговика из соды или создают неньютоновскую жидкость. При быстром и резком сдавливании она становится как камень, но при медленном воздействии похожа по физическим свойствам на обычную жидкость.

https://www.instagram.com/p/BsZynpKAPNz/

@shaze_books

Автор блога Александр Голубев — иллюстратор, автор ряда развивающих книг для детей и коллекционер детской литературы. Он делает обзоры хороших детских книг, делится новинками и интересными зарубежными находками. Учитывая специализацию Александра, неудивительно, что большое внимание он уделяет визуальной составляющей книг и даже составил список из десяти самых красивых детских изданий 2018 года. В него вошли «Настоящий кораблик», «Луи среди призраков», «Колыбельная для маленького пирата» и другие книги.

https://www.instagram.com/p/Bu_Rp6znFhf/

Смартфоны появляются в руках современных детей практически в то же время, что и погремушки. Компьютером нынешнего ребенка тоже уже не удивить. Однако, несмотря на то, что представители поколения Z ловко управляются с новейшими технологиями, времяпровождение в сети зачастую оказывает деструктивное влияние на ребенка. Избежать бездумного пребывания в интернете можно с помощью развивающих блогов, которые не только способны занять ребенка, но и помогут достичь ему успехов в определенной области, будь то физика, музыка или изучение иностранного языка.