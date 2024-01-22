Москва, 22 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 января назвал украинцев русскими, а Малороссию частью России. Об этом он заявил в ответ на территориальные притязания главы киевского режима Владимира Зеленского.

Михаил Метцель/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…», — написал Медведев в Telegram-канале.

Об указе Зеленского «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации» ИА Регнум сообщало в тот же день. Он назвал среди таких земель Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Зеленский назвал это «возвращением правды о прошлом ради будущего». Помимо этого, он поручил разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев» в России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что Москва начала специальную военную операцию из-за того, что киевские власти изгоняли русских и уничтожали их на исторической территории, а также объявили некоренной нацией. Российский лидер заявил, что украинские власти «совсем оборзели».

Вскоре после этого Зеленский признал, что ВСУ сдадут территории без помощи США. Об этом он говорил, выступая в Конгрессе США с целью получить новую дополнительную финансовую помощь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 января прокомментировала доклад офиса языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя о росте на 30% количества жалоб в стране на использование русского языка. В 2023 году их было 3692. Захарова призвала омбудсмена принять меры к ВСУ, где много говорят на русском, особенно на фоне провала «контрнаступа».

Кроме того, в принятом на Украине в январе 2022 года законе об обеспечении функционирования госязыка учредителей всех печатных СМИ обязали делать экземпляр номера на украинском языке. Кремень в январе 2023 года также призвал запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах.