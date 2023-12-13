Вашингтон, 13 декабря, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что без помощи Вашингтона украинская армия сдаст территории Вооружённым силам России. Об этом 12 декабря написала американская газета The Washington Post.

РИА Новости

«Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских сил, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремлённому и хорошо вооружённому противнику», — отмечается в публикации.

По информации издания, главе киевских властей не удалось убедить американский Конгресс в необходимости оказать Киеву помощь в размере нескольких десятков миллиардов долларов.

Как сообщало ИА Регнум, бывший главнокомандующий Объединёнными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис 12 декабря заявил, что Украина рискует остаться без поставок американских истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, если Конгресс не сможет договориться о продолжении помощи Киеву. Эксперт также усомнился в том, что конгрессмены сумеют согласовать помощь Украине до ухода на рождественские каникулы.

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов 13 декабря назвал пустым визит Зеленского в Вашингтон, потому что глава киевского режима не смог убедить Конгресс, что поддержка Украины важнее безопасности США. По его словам, в США все устали «от попрошайки из Киева».