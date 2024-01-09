Москва, 9 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление офиса языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя, согласно которому в 2023 году в стране поступило на 30% больше обращений (3692 заявки) о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем в 2022 году (2846 заявок).

«Самосознание граждан Украины растёт, очевидно. Как и эффективность местного языкового омбудсмена, который оштрафовал на 90$ киевского таксиста за общение с клиентом на русском языке», — написала дипломат в Telegram-канале.

В этой связи Захарова задалась вопросом, когда Кремень доберётся до украинской армии, где, особенно после провала «контрнаступа», активизировали использование русского языка, в частности некоторых его слов, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках борьбы с русским языком на Украине в 2022 году вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно этой норме, все учредители печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера на украинском языке.

Тарас Кремень предложил запретить использование русского языка в личном общении во всех украинских вузах. В апреле 2023 года преподавателя Государственного налогового университета в городе Ирпень в Киевской области отстранили от работы за отказ вести лекции на украинском языке.

При этом, по данным на октябрь 2023 года, только 15% воспитанников детских садов в Киеве понимают украинский язык и говорят на нём. Более того, порядка 65% детей используют как русские, так и украинские слова, при этом социализация проходит на русском, на котором проще общаться.