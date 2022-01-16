Киев, 16 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 16 января, на Украине вступает в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Данная норма, в частности, регламентирует использование украинского языка в сфере печатных средств массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Специальный уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь на своей странице в американской социальной сети Facebook написал, что благодаря вступлению в силу законодательной нормы украинского языка на Украине станет больше.

«Шестнадцатого января — новый этап имплементации норм языкового закона, который, безусловно, обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше», — пишет Креминь.

Напомним, что согласно этой норме, распространение по подписке печатных изданий на других языках на Украине допускает только в том случае, если есть возможность подписки на это издание на государственном языке. Все учредители печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера на украинском.

В любом месте распространения печатных СМИ доля украиноязычной версии издания должна составлять не менее 50%. Если СМИ выходит на иностранном языке — обязательно должна быть его версия на украинском языке. При этом украинские власти делают исключение для средств массовой информации регионального уровня, которые выходят на крымскотатарском и языках стран Евросоюза.

Данный закон был принят на Украине в рамках тотальной украинизации и борьбы с русским языком. Фактически этот законопроект противоречит конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.