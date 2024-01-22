Киев, 22 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Глава Киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинской идентичности в России якобы угрожает опасность, и издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом он заявил 22 января в видеообращении, размещённом в Telegram-канале.

SOPA Images/Global Look Press Владимир Зеленский

Он отнёс к землям, исторически населённым украинцами, Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину, что примерно соответствует современным Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областям.

Подписание указа он приурочил к годовщине воссоединения в 1919 году самопровозглашённых Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 января прокомментировала доклад офиса языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя о росте на 30% количества жалоб в стране на использование русского языка. В 2023 году их было 3692. Захарова призвала омбудсмена принять меры к ВСУ, где много говорят на русском, особенно на фоне провала «контрнаступа».

Кроме того, на Украине в январе 2022 года приняли закон об обеспечении функционирования госязыка. Всех учредителей печатных СМИ обязали делать экземпляр номера на украинском языке. Кремень в январе 2023 года также призвал запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что Москва начала специальную военную операцию из-за того, что киевские власти изгоняли русских и уничтожали их на исторической территории, а также объявили некоренной нацией. Российский лидер заявил, что украинские власти «совсем оборзели».