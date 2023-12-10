Москва, 10 декабря, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Власти Украины «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Глава государства отметил, что Россия никогда бы не начала специальную военную операцию, если бы на Украине не стали бы изгонять русских и уничтожать их на исторический территории и не объявили бы их некоренной нацией.

«Совсем с ума сошли, совсем оборзели», — сказал Путин.

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