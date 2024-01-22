Брюссель, 22 января, 2024, 10:07 — ИА Регнум. ЕС пошёл на уступки Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины, сообщило издание Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

ТАСС/Dominika Zarzycka/SOPA Images via ZUMA Press Wire

«Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он приведёт к снижению цен в Польше и других соседних странах», — говорится в материале издания.

Как отметил дипломат, ЕС сможет заблокировать транзит продовольствия, если рынок конкретной страны переполнится. При этом Еврокомиссия рассмотрит способы предоставления гарантий Польше и другим европейским странам.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на экспорт украинского зерна в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию Еврокомиссия ввела 2 мая 2023 года. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Польша направила Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна.

Позднее, с ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Акции протеста также проходили на границах Украины с Венгрией.

В середине января министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что правительство подписало соглашение с перевозчиками, убедив их прекратить блокаду на трёх погранпереходах с Украиной. После разблокирования пунктов пропуска Польша стала принимать с территории Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме. В Киеве обвинили Польшу в нарушении соглашения.