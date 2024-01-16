Варшава, 16 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Правительство Польши подписало соглашение из семи пунктов с перевозчиками, убедив их прекратить блокаду на трёх погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил 16 января министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трёх переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск», — сказал Климчак, слова которого приводит «РИА Новости».

По его словам, переговоры велись месяц.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Комитета защиты грузоперевозчиков и работодателей транспортной сферы Томаша Борковского, подтвердило, в свою очередь, что польские грузоперевозчики приостановят блокировку дорог возле пунктов пропуска на границе с Украиной.

«Это будет не окончанием, а приостановкой протеста», — сказал он, добавив, что по некоторым вопросам перевозчики «предоставят время» правительству для выработки оптимального решения конфликта.

Reuters уточняет, что протест прервётся в 12:00 по местному времени (13:00 мск) 17 января.

Как передавало ИА Регнум, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Аналогичные акции протеста проходили на границах Украины с Венгрией и Словакией.

Недопонимание между Польшей и Украиной возникло, когда польские власти совместно с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. Это произошло после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна с Украины в Евросоюз. После этого Киев подал иски в ВТО.

Украинская погранслужба 9 января информировала о массовой пробке из более чем двух тысяч грузовиков на границе с Польшей в связи с блокировкой трёх пропускных пунктов. Как уточнял представитель ведомства Андрей Демченко, заблокированы пункты пропуска «Рава Русская — Гребенное», «Краковец — Корчева» и «Ягодин — Дорогуск».