Киев, 21 января, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Польша после разблокирования пунктов пропуска принимает с территории Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телеканала «Рада».

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Он отметил, что пункты пропуска работают не в том режиме, который был задекларирован в меморандуме.

По его словам, пункт «Дорохуск» должен принимать в обоих направлениях по 600 грузовиков каждые сутки, при этом за 24 часа там приняли чуть более 500 машин.

В «Раве-Русской» приняли порядка 150 машин на экспорт, хотя возможность — 300 авто, пункт «Краковец» принял около 200 грузовиков, хотя возможность — 500 машин, заявил Балин, уточнив, что этого недостаточно.

По его словам, подобная ситуация была на пунктах пропуска в течение трёх месяцев перед забастовкой польских перевозчиков. Тогда указанные пункты принимали 50–60% от пропускной способности, напомнил он.

Он высказал надежду на то, что польские пограничники просто ещё не вошли в ритм.

«Если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы», — отметил Балин.

Как передавало ИА Регнум, 16 января министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что правительство страны подписало соглашение из семи пунктов с перевозчиками, убедив их прекратить блокаду на трёх погранпереходах с Украиной до 1 марта. По его словам, переговоры велись месяц.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Аналогичные акции протеста проходили на границах Украины с Венгрией и Словакией.

Недопонимание между Польшей и Украиной возникло, когда польские власти совместно с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. Это произошло после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна с Украины в Евросоюз. После этого Киев подал иски в ВТО.