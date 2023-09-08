Варшава, 8 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки и что Европейская комиссия должна продлить действующий запрет. Об этом глава польского правительство сказал 8 сентября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что ещё летом предупреждал ЕК о несогласии Польши и ещё четырёх стран — Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии — с тем, чтобы украинское зерно наводняло европейские рынки, создавая конкуренцию местным фермерам.

Глава польского правительства заявил, что эти страны не намерены допускать такой ситуации — независимо от того, отменит ЕК запрет на ввоз зерна или нет.

«Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введёт запрет ввоза четырёх видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами», — заявил Моравецкий, обращаясь к фермерам.

Чиновник подчеркнул, что для польского руководства нет ничего важнее, чем защитить интересы своих фермеров. Если ЕК на заседании 13 сентября не продлит запрет на ввоз зерна, то Польша самостоятельно запретит его.

Он добавил, что всё это не касается транзита украинского зерна через польскую территорию, против которого власти не возражают.

«Мы говорим «да» экспорту через территорию Польши, мы говорим «да» транзиту через территорию Польши, мы говорим «нет» дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка», — заявил Моравецкий.

В мае прошлого года ЕК отменила на год ограничения на экспорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции для поддержания экономики Украины.

После подписания в июле 2022 года зерновой сделки (о транспортных коридорах для вывоза морем украинского зерна и удобрений) зерно стало поступать без пошлин в соседние с Украиной страны — Польшу, Венгрию, Болгарию, Румынию и Словакию.

Пять стран потребовали от ЕК запретить торговлю украинским зерном, оставив для него только транзит через свои территории. Руководство этих стран сослалось на затоваривание рынков из-за дешёвого украинского зерна.

В результате 2 мая 2023 года ЕК согласилась до 5 июня ввести запрет на экспорт с Украины пшеницы, рапса, кукурузы, семян подсолнечника. Затем запрет продлили по просьбе пяти стран до 15 сентября 2023 года.

Издание Politico 6 сентября сообщило, ссылаясь на европейские дипломатические источники, что большинство стран Евросоюза не поддерживают очередное продление запрета на ввоз украинского зерна. На заседании, где обсуждался этот вопрос, инициативу Польши и ещё четырёх соседей Украины не поддержали 22 страны ЕС.