Варшава, 12 сентября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. Об этом 12 сентября он заявил на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет ввоза четырёх видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет», — сказал Моравецкий.

По его словам, Польша не может согласиться на ущерб своему рынку.

Он добавил, что стремится создать условия, которые будут устраивать как Варшаву, так и Киев, но безопасность польских фермеров находится в приоритете.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Моравецкий выдвинул ультиматум Еврокомиссии из-за ввоза украинского зерна, заявив, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков независимо от решения ЕС. Он подчеркнул, что перед властями страны в приоритете защита интересов польских фермеров и их возможностей в сельскохозяйственной сфере. Он также заявил, что Варшава будет готова ввести собственный запрет на ввоз зерна, вне зависимости от мнения Брюсселя.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Польша своим откровенным заявлением относительно ввоза украинского зерна входит в серьёзную конфронтацию с ЕС и Еврокомиссией, от которых можно ждать штрафных санкций, а также непосредственно с Украиной, взаимоотношения с которой подрываются.