Тель-Авив, Израиль, 21 января, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве, заявил 21 января премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, которые приводит ТАСС, ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует окончания войны, вывода израильских сил из Газы, освобождения всех заключённых «Нухбы» (спецподразделение палестинских радикалов) и неприкосновенности для ХАМАС.

«Если мы согласимся с этим, гибель наших военных будет напрасной. Если мы согласимся с этим, мы не сможем гарантировать безопасность для наших граждан. Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это», — заявил Нетаньяху.

Как предавало ИА Регнум, израильская армия начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории анклава, за которой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля.

Ранее Нетаньяху заявлял, что израильские военные продолжат проведение военной операции в секторе Газа до полной победы. Он сказал, что никто не сможет остановить Израиль в достижении этих целей, даже возвращение всех удерживаемых ХАМАС заложников.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что на Ближнем Востоке необходимо остановить кровопролитие. Он напомнил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. По его словам, и в США многие считают, что решить конфликт на Ближнем Востоке можно созданием суверенной Палестины, но верх берут сторонники силовых методов.