Тель-Авив, Израиль, 13 января, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Израиль и его вооружённые силы продолжат проведение военной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа до полной победы, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по прошествии 100 дней вооружённой конфронтации.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Мы продолжим войну до конца, пока мы не достигнем решительной победы и всех наших целей — ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — сказал Нетаньяху в ходе пресс-конференции 13 января.

Он подчеркнул, что остановить Израиль в достижении этих целей, в том числе и возвращения всех удерживаемых ХАМАС заложников, не сможет никто.

Как передавало ИА Регнум 11 января, ранее Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа или вытеснять с территории анклава местное палестинское население. Он подчеркнул, что целью Армии обороны Израиля является полное уничтожение военной инфраструктуры движения ХАМАС.

В конце прошлого года Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля продолжит военную операцию в секторе Газа в 2024 году. По словам политика, кампания в секторе Газа продлится ещё много месяцев, пока не будут уничтожены все объекты ХАМАС на территории палестинского анклава и не буду возвращены домой все заложники.