Москва, 21 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Погибшего после высадки из поезда кота Твикса жаль, но требования серьёзно наказать за это проводницу чрезмерны. Об этом зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил 21 января в Telegram-канале.

Ранее хозяин кота пообещал сделать всё, чтобы виновные в гибели животного понесли наказание. В сети появились петиции с требованием уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота из вагона на станции Киров, и возбудить против неё уголовное дело. Эти обращения собрали около 300 тыс. и более 100 тыс. подписей соответственно.

«Как бы ни было жалко кота — требования чуть ли не репрессий проводницы — это явный перебор. Аксиома в том, что животное не может быть равно человеку, поскольку именно последний имеет в себе образ и подобие Божие, единственный из живых существ», — написал Кипшидзе, комментируя резонансную ситуацию с котом.

Представитель Русской православной церкви призвал в первую очередь думать о людях, в том числе совершающих неправильные поступки, а уже потом о котах.

Как сообщало ИА Регнум, дочерняя по отношению к РЖД «Федеральная пассажирская компания» 20 января принесла извинения владельцам животного и сообщила об итогах служебного расследования. В компании отметили, что во время стоянки в Кирове пассажиры поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург сообщили проводникам о коте, гулявшем по вагону без присмотра. Проводница опросила пассажиров, но хозяин кота не объявился. Тогда она решила, что кот случайно забежал в вагон, и решила выпустить его на станции, потому что там его могли искать владельцы.

В РЖД пообещали изменить правила перевозки животных, чтобы проводники больше не высаживали их на улицу.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила подумать над установкой памятника коту Твиксу, чья история «растопила сердца людей по всему миру».

Выброшенный 11 января из поезда Твикс был найден мёртвым 20 января. Судя по всему, его покусали собаки и он замёрз. Владельцы кота переехали из Челябинской области в город Тихвин, их родственник вёз к ним питомца по оформленному билету.