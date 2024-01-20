Киров, 20 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. В Федеральной пассажирской компании (ФПК) 20 января сообщили об итогах служебного расследования событий, которые привели к гибели кота по кличке Твикс, и сообщили, что для исключения возможности повторения подобных ситуаций для сотрудников компании будет разработан особый регламент действий.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, обратились пассажиры, которые заметили кота, ходившего по вагону без присмотра, рассказали в ФПК.

«Проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

Хозяин кота обратился к проводнику лишь спустя 10 часов после отправления со станции Киров, и претензий к поездной бригаде у него не было, заявили в ФПК. В компании призвали соблюдать правила перевозки животных и напомнили, что ответственность за них несут владельцы.

«Чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций в будущем, будет разработан регламент действий для сотрудников компании. В соответствии с ним найденные в поездах дальнего следования животные будут передаваться сотрудникам вокзалов для поиска владельца или передачи в приюты», — сообщили в ФПК.

В компании также вновь заявили, что сожалеют о случившемся, и ещё раз принесли извинения хозяевам кота.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл 11 января. Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота на 30-градусный мороз. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.

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Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители. Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта, выбрав его за очень грустные глаза. Утром 20 января волонтёры сообщили, что кот найден мёртвым, его растерзали собаки. Хозяева животного подтвердили, что речь идёт именно об их коте, и сообщили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд.

В РЖД принесли извинения хозяевам животного, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать.