Москва, 21 января, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Делегация главы МИД России Сергея Лаврова в ближайшие минуты вылетает в Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН. Об этом 21 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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Как передавало ИА Регнум, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова 22 января.

Утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что согласно данным на 14:30 мск число погибших возросло до 25 человек, ещё 20 получили ранения. Глава региона уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

В МИД России заявили, что обстрел Донецка со стороны Вооружённых сил Украины является варварским терактом, направленным против мирных жителей. В дипведомстве подчеркнули, что террористические атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у ней политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке. Отмечается, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.