Москва, 21 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Обстрел Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) является варварским терактом, направленным против мирных жителей. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России», — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что террористические атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у ней политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

В министерстве отметили, что Запад, пытаясь нанести России «стратегическое поражение», «бездумно поддерживает и подталкивает киевский режим к всё более безрассудным шагам, включая акты терроризма».

В МИД призвали международное сообщество осудить обстрел мирного города, отметив, что молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных жителей и «стимулировать украинских неонацистов к более кровавым злодеяниям».

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Как передавало ИА Регнум, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что количество погибших в результате обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка со стороны Украинывозросло до 25 человек, пострадали до 20 человек.

Он уточнил, что у многих пострадавших, включая двое детей, проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.

Глава региона добавил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Кроме Кировского и Куйбышевского районов 21 января ВСУ нанесли удары по Никитовскому и Петровскому районам Донецка. В общей сложности за утро воскресенья военные киевского режима выпустили по Донецку свыше 30 снарядов калибра 155 мм.