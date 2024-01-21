Москва, 21 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова 22 января. Об этом 21 января сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал дипломат.

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Как передавало ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Сразу после обстрела мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели восьми человек. С каждым часом жертв и пострадавших от обстрела становилось всё больше. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что согласно данным на 14:30 мск число погибших возросло до 25 человек, ещё 20 получили ранения. Глава региона уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

В МИД России заявили, что обстрел Донецка со стороны Вооружённых сил Украины является варварским терактом, направленным против мирных жителей. В дипведомстве подчеркнули, что террористические атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у ней политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами