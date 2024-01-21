Москва, 21 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил России по рынку в Донецке является варварским террористическим актом против российского мирного населения, все ответственные правительства и профильные международные структуры должны выступить с решительным осуждением этого теракта, заявили 21 января в МИД РФ.

РИА Новости/Виктория Веленская

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там добавили, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.

«Всё это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского, который вновь продемонстрировал бесчеловечность и ненависть к ни в чём не повинным людям», — добавили в МИД РФ.

Москва категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению и призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого теракта.

«Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — подчеркнули в МИД.

Как передавало ИА Регнум, 21 января в результате обстрела ВСУ микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка погибли 25 человек, пострадали до 20. По городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в этот же день украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения в Куйбышевском районе города. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел.

Кроме Кировского и Куйбышевского районов 21 января ВСУ нанесли удары по Никитовскому и Петровскому районам Донецка. В общей сложности за утро воскресенья военные киевского режима выпустили по Донецку свыше 30 снарядов калибра 155 мм.