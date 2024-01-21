Симферополь, 21 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ 21 января уничтожили ещё одну украинскую авиаракету над акваторией Чёрного моря у западного побережья Крыма, сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

Ранее 21 января в ведомстве проинформировали, что средства ПВО сбили две управляемые украинские авиационные ракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма.

Около 13:00 мск 21 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в городе объявлена воздушная тревога. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Позднее Развожаев рассказал, что средства ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Средства ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты ВСУ, нацеленные на Крым, сообщил в свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Через час после объявления, около 14:00 мск, воздушная тревога в Севастополе была отменена, также было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Около 15:00 воздушная тревога вновь была объявлена в Севастополе. Также вновь было временно перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший главком объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь киевскому режиму наносить удары по Крыму, чтобы вынудить Россию «переосмыслить свою позицию».

Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции и взять под контроль всю южную часть контролируемой Киевом территории, как и её северо-восток, отмечал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.