Москва, 17 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин 17 января сообщил, что проведёт встречу со своими доверенными лицами.

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

«У нас ещё предстоит встреча с доверенными лицами. Здесь дело даже не в напутствии, а в обмене информацией, мнениями, предложения какие-то. Люди очень достойные, опытные, они уважаемые в обществе. Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют», — сказал Владимир Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он поблагодарил за работу сотрудников штаба, особенно отметив волонтёров из новых регионов страны.

Общее число доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина может составить до 600 человек, рассказала журналистам в конце декабря 2023 года пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

Также в конце декабря стало известно о регистрации 346 доверенных лиц Владимира Путина. В ЦИК сообщили, что 20 декабря зарегистрировали группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. 26 декабря в комиссию поступили документы для регистрации его доверенных лиц.

В частности, в список доверенных лиц вошли главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова, дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, медики Леонид Бокерия и Леонид Рошаль, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), режиссёр Никита Михалков и другие.

Как сообщалось ранее, в поддержку самовыдвиженца Путина уже отдали подписи 2,5 миллиона граждан страны. При этом для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей. Собранные документы продолжают поступать, одновременно идёт проверка подписей, рассказали в штабе Путина.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении вновь баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря в разговоре со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. 18 декабря Путин первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.