Симферополь, 21 января, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Средства ПВО России сбили две украинские авиаракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма, сообщили 21 января в Министерстве обороны.

«Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крымского полуострова», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее 21 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Позднее Развожаев рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель в районе Севастополя. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Силы ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты ВСУ, нацеленные на Крым, сообщил в свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ракетная опасность в регионе пока не отменена, добавил он.

Через час после объявления, около 14:00 мск, воздушная тревога в Севастополе была отменена, также было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту.

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