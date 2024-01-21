Херсон, 21 января, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Силы ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты ВСУ, нацеленные на Крым, сообщил 21 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ракетная опасность в регионе пока не отменена, добавил он.

«Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Позднее Развожаев рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель в районе Севастополя. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший главком объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь киевскому режиму наносить удары по Крыму, чтобы вынудить Россию «переосмыслить свою позицию».

Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции и взять под контроль всю южную часть контролируемой Киевом территории, как и её северо-восток, заявил 19 января глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Если киевский режим будет атаковать Крымский полуостров, Россия будет реагировать нанесением ударов по всей территории, контролируемой Киевом, отмечал в свою очередь геополитический консультант и обозреватель Лукас Лейрос.