Симферополь, 19 января, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил 19 января глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Stringer/Global Look Press

Ранее бывший главком объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь киевскому режиму наносить удары по Крыму. Это вынудит Россию «переосмыслить свою позицию», привело его слова издание The Hill.

«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и её северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей», — сказал «РИА Новости» Трофимов.

России придётся расширять зону полного контроля, если Запад будет поставлять Украине всё более дальнобойные системы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, отставной офицер Бен Ходжес назвал Крым «решающей территорией», отметив, что тот, кто её контролирует, выиграет в конфликте.

Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя слова Ходжеса, напомнил, что Крым — часть ядерной державы. Разговоры об атаках на Крым, добавил он, являются очередной попыткой прикрыть проваленное украинское контрнаступление.