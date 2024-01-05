Москва, 5 января, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Истребители F-16 НАТО были задействованы в попытках атаковать Крым, сообщает 5 января Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на источники.

Ssgt. Trevor T. Mcbride/U. S Air/Global Look Press

По их информации, в одной из последних атак участвовали украинские бомбардировщики Су-24, поднявшиеся с территории Украины, а также истребители F-16, которые выпустили ракеты из воздушного пространства Румынии. Истребителями управляли иностранные пилоты.

«Именно эти F-16 также используются в Румынии для обучения пилотов ВС Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 января ВСУ пытались нанести удары по объектам в Крыму авиационными управляемыми ракетами. Российские силы ПВО сбили десять ракет, информировали в Минобороны.

Осенью 2023 года в Румынию были переброшены американские истребители F-16, которых ещё нет на вооружении украинской армии. Они предназначены для тренировок украинских пилотов. В МИД России заявляли, что Москва будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как прямое участие этих стран в боевых действиях.